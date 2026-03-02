Accidente en kartódromo de Chamical: dos competidores hospitalizados tras choque

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente ocurrió en el Kartódromo Ciudad de Chamical durante la primera fecha del Campeonato de Karting 2026, el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas. Dos competidores de la categoría “Bombita” colisionaron, lo que llevó a la intervención del equipo médico presente en el evento.

La doctora Giuliana Flegenal Domínguez dispuso el traslado preventivo de los involucrados al Hospital Zonal Luis Agote para recibir atención médica. En el hospital, el personal de la Comisaría Segunda se acercó para verificar el estado de un menor de 9 años. La doctora Benegas lo asistió y ordenó una radiografía en su brazo izquierdo para descartar una posible fractura, manteniéndolo en observación.

La organización del evento destacó la rapidez en la intervención médica y policial, lo que brindó tranquilidad a los familiares y al público. A pesar del incidente, la jornada continuó bajo las medidas de seguridad adecuadas, subrayando la importancia del karting en la región y la necesidad de protocolos de seguridad en estas competencias.

La comunidad de Chamical sigue atenta a la evolución de la salud del menor y espera acciones preventivas para futuros eventos.