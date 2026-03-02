San Francisco se afianza en la cima del Torneo Provincial tras vencer a Independiente en Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

San Francisco de La Rioja se consolidó como el único líder de la Zona C del Torneo Provincial de Clubes tras vencer a Independiente en Chilecito. El partido, disputado el domingo en el predio de calle Caminito, terminó con un marcador de 4 a 3 a favor del equipo capitalino, que logró su segunda victoria consecutiva.

Los goles de San Pancho fueron anotados por Marco Cáceres en dos ocasiones desde el punto penal, Isaías Mercado y Rafael Guzmán. Por parte de Independiente, Santiago Moreno se destacó con un doblete y Tomás Gómez aportó un gol más. El encuentro fue muy disputado, comenzando con un penal que Cáceres convirtió a los 13 minutos. Aunque Independiente igualó rápidamente, San Francisco tomó el control del partido y aumentó su ventaja en el segundo tiempo.

Con esta victoria, San Francisco se posiciona en lo más alto de la tabla, demostrando un sólido desempeño en el torneo organizado por la Federación Riojana de Fútbol.