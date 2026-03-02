Clásico olteño en Loma Blanca termina en empate sin goles entre Joaquín y Alto Valle

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un partido reñido, Joaquín Víctor González y Alto Valle empataron 0 a 0 este domingo en Loma Blanca, en la cancha de Defensores del Chacho. Este encuentro corresponde a la segunda fecha de la Zona C del Torneo Provincial de Clubes, organizado por la Federación Riojana de Fútbol.

El primer tiempo fue marcado por un leve dominio de Joaquín, que generó las oportunidades más claras. A pesar de ello, la primera ocasión fue para Alto Valle, cuando Marcelo Sosa remató y el balón dio en el palo. La visita también tuvo chances, destacándose un cabezazo de Leonardo Andrada que se fue por encima del arco y una jugada peligrosa de Agustín Vergara que estuvo cerca de concretarse.

En el segundo tiempo, el juego se tornó más físico y las aproximaciones a los arcos disminuyeron. A pesar del esfuerzo de Joaquín, el marcador no se movió y el empate se mantuvo. La tercera fecha del torneo se jugará a partir del viernes 13 de marzo, ya que no habrá actividad el siguiente fin de semana debido a un paro convocado por la AFA.

En esta nueva jornada se enfrentarán equipos de distintas zonas, incluyendo partidos como Los Andes de Guandacol vs. Andino y Los Andes de Chilecito vs. Estudiantes.