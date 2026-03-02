Lunes, 2 de Marzo 2026
Clásico olteño en Loma Blanca termina en empate sin goles entre Joaquín y Alto Valle
Clásico olteño en Loma Blanca termina en empate sin goles entre Joaquín y Alto Valle

Joaquín Víctor González y Alto Valle empataron 0 a 0 en un intenso partido por la segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes. La próxima ronda se jugará el 13 de marzo, tras un paro de la AFA.

En un partido reñido, Joaquín Víctor González y Alto Valle empataron 0 a 0 este domingo en Loma Blanca, en la cancha de Defensores del Chacho. Este encuentro corresponde a la segunda fecha de la Zona C del Torneo Provincial de Clubes, organizado por la Federación Riojana de Fútbol.

El primer tiempo fue marcado por un leve dominio de Joaquín, que generó las oportunidades más claras. A pesar de ello, la primera ocasión fue para Alto Valle, cuando Marcelo Sosa remató y el balón dio en el palo. La visita también tuvo chances, destacándose un cabezazo de Leonardo Andrada que se fue por encima del arco y una jugada peligrosa de Agustín Vergara que estuvo cerca de concretarse.

En el segundo tiempo, el juego se tornó más físico y las aproximaciones a los arcos disminuyeron. A pesar del esfuerzo de Joaquín, el marcador no se movió y el empate se mantuvo. La tercera fecha del torneo se jugará a partir del viernes 13 de marzo, ya que no habrá actividad el siguiente fin de semana debido a un paro convocado por la AFA.

En esta nueva jornada se enfrentarán equipos de distintas zonas, incluyendo partidos como Los Andes de Guandacol vs. Andino y Los Andes de Chilecito vs. Estudiantes.

