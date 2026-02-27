Largada simbólica del SARR 2026: un evento que une a la comunidad en el Superdomo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Superdomo La Rioja será el escenario de la largada simbólica del South American Rally Race 2026 (SARR) este viernes 27 de febrero a las 21:00 horas. Este evento marca el inicio de una nueva edición de la competencia internacional, así como la primera fecha del Campeonato Latinoamericano.

Durante la ceremonia en la explanada sur, los autos, motos y UTV subirán a la rampa de presentación ante el público, dando comienzo a una carrera que reunirá a competidores de diversos países de Sudamérica. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los pilotos y navegantes, además de observar de cerca los vehículos y el trabajo de los equipos técnicos.

La entrada será libre y abierta a toda la comunidad, convirtiendo la jornada en una celebración del deporte motor para familias y fanáticos. El South American Rally Race se consolidará como uno de los eventos más destacados del deporte motor en la región, con desafiantes escenarios que incluyen dunas y montañas.

Con este evento, La Rioja reafirma su posición como epicentro del rally raid sudamericano, dando inicio a una semana histórica para la competencia.