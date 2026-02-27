Viernes, 27 de Febrero 2026
Largada simbólica del SARR 2026: un evento que une a la comunidad en el Superdomo
Deportes

Largada simbólica del SARR 2026: un evento que une a la comunidad en el Superdomo

El 27 de febrero, a las 21:00, el Superdomo La Rioja será el punto de partida del South American Rally Race 2026, un evento que reunirá a competidores de Sudamérica. La entrada es libre, prometiendo una fiesta para familias y fanáticos del deporte motor.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
El Superdomo La Rioja será el escenario de la largada simbólica del South American Rally Race 2026 (SARR) este viernes 27 de febrero a las 21:00 horas. Este evento marca el inicio de una nueva edición de la competencia internacional, así como la primera fecha del Campeonato Latinoamericano.

Durante la ceremonia en la explanada sur, los autos, motos y UTV subirán a la rampa de presentación ante el público, dando comienzo a una carrera que reunirá a competidores de diversos países de Sudamérica. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los pilotos y navegantes, además de observar de cerca los vehículos y el trabajo de los equipos técnicos.

La entrada será libre y abierta a toda la comunidad, convirtiendo la jornada en una celebración del deporte motor para familias y fanáticos. El South American Rally Race se consolidará como uno de los eventos más destacados del deporte motor en la región, con desafiantes escenarios que incluyen dunas y montañas.

Con este evento, La Rioja reafirma su posición como epicentro del rally raid sudamericano, dando inicio a una semana histórica para la competencia.

