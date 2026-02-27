El torneo provincial de fútbol arranca su segunda fecha con gran expectativa en La Rioja

Viernes, 27 de Febrero 2026
Deportes

Este fin de semana, la segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes "Copa Claudio Carrizo" tendrá cuatro emocionantes encuentros. Equipos como Estudiantes y Atlético El Portezuelo buscarán su primer triunfo tras empatar en sus debuts. La jornada promete ser clave para la competitividad en el fútbol regional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
Este fin de semana, la Federación Riojana de Fútbol llevará a cabo la segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes 2026 "Copa Claudio Carrizo". Los encuentros comenzarán el viernes, con cuatro partidos destacados que prometen ser emocionantes para los aficionados.

A las 20.30, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, Estudiantes de La Rioja se medirá ante Atlético El Portezuelo, buscando ambos su primera victoria tras empatar en sus debuts. A las 21.00, Los Andes enfrentará a Juventud Sport Club de Tama en Los Sarmientos, con el mismo objetivo de sumar puntos.

En Chamical, Los Pumas FC se enfrentarán a San Martín de Ulapes a las 17.00 en el estadio José Ángel Ponce. El equipo local intentará obtener sus primeros puntos tras una derrota en su primer partido. Por otro lado, en Guandacol, Independiente recibirá a Defensores de la Plata de Chilecito, siendo este el primer encuentro para el Rojo guandacolino en el torneo.

Estos partidos son cruciales para el desarrollo del fútbol regional, y los seguidores esperan con entusiasmo el comienzo de esta emocionante jornada.

Etiquetas: la rioja fútbol torneo provincial estudiantes de la rioja atlético el portezuelo chamical
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

