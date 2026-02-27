El torneo provincial de fútbol arranca su segunda fecha con gran expectativa en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este fin de semana, la Federación Riojana de Fútbol llevará a cabo la segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes 2026 "Copa Claudio Carrizo". Los encuentros comenzarán el viernes, con cuatro partidos destacados que prometen ser emocionantes para los aficionados.

A las 20.30, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, Estudiantes de La Rioja se medirá ante Atlético El Portezuelo, buscando ambos su primera victoria tras empatar en sus debuts. A las 21.00, Los Andes enfrentará a Juventud Sport Club de Tama en Los Sarmientos, con el mismo objetivo de sumar puntos.

En Chamical, Los Pumas FC se enfrentarán a San Martín de Ulapes a las 17.00 en el estadio José Ángel Ponce. El equipo local intentará obtener sus primeros puntos tras una derrota en su primer partido. Por otro lado, en Guandacol, Independiente recibirá a Defensores de la Plata de Chilecito, siendo este el primer encuentro para el Rojo guandacolino en el torneo.

Estos partidos son cruciales para el desarrollo del fútbol regional, y los seguidores esperan con entusiasmo el comienzo de esta emocionante jornada.