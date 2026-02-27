Viernes, 27 de Febrero 2026
La Fusión sigue sin encontrar el camino del triunfo en la Liga de Básquet Femenino
Deportes

La Fusión sigue sin encontrar el camino del triunfo en la Liga de Básquet Femenino

La Fusión Riojana de básquet femenino sufrió su decimotercera derrota con un marcador de 68 a 86 ante Chañares. El próximo partido será de local contra Bochas de Colonia Caroya.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Fusión Riojana de básquetbol femenino sufrió una nueva derrota en la Liga Nacional de Básquetbol Femenino 2025/26, esta vez ante Chañares, con un marcador de 68 a 86 en Córdoba. Este resultado refleja la difícil situación del equipo riojano, que se encuentra en el último lugar de la clasificación tras sufrir su decimotercera derrota del año, sin poder sumar triunfos en lo que va del 2026.

El partido, correspondiente a la decimosegunda fecha de la Conferencia Norte, comenzó con Chañares tomando la delantera con un contundente 26-14 en el primer cuarto. A pesar de un intento de reacción de la Fusión en el tercer período, donde lograron un parcial de 24-25, el equipo local mantuvo su ventaja gracias a una defensa sólida y buenos contraataques en el último cuarto, donde finalizaron con un 22-18.

Stefanía Lucero fue la jugadora más destacada del encuentro, aportando 12 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. En la Fusión, Bárbara Velázquez también anotó 12 puntos, mientras que Florencia Ortiz Páez y Milagros Acevedo contribuyeron con 11 puntos cada una. El próximo partido de la Fusión será el miércoles a las 21.00 en la "Caldera Verde", donde enfrentarán a Bochas de Colonia Caroya, buscando sumar sus primeros puntos del año.

Etiquetas: la rioja fusión riojana básquetbol femenino liga nacional deportes derrota
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

La Rioja se prepara para recibir al Race Team en el Rally Sudamericano 2026

Largada simbólica del SARR 2026: un evento que une a la comunidad en el Superdomo

El torneo provincial de fútbol arranca su segunda fecha con gran expectativa en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar