La Fusión sigue sin encontrar el camino del triunfo en la Liga de Básquet Femenino

La Fusión Riojana de básquetbol femenino sufrió una nueva derrota en la Liga Nacional de Básquetbol Femenino 2025/26, esta vez ante Chañares, con un marcador de 68 a 86 en Córdoba. Este resultado refleja la difícil situación del equipo riojano, que se encuentra en el último lugar de la clasificación tras sufrir su decimotercera derrota del año, sin poder sumar triunfos en lo que va del 2026.

El partido, correspondiente a la decimosegunda fecha de la Conferencia Norte, comenzó con Chañares tomando la delantera con un contundente 26-14 en el primer cuarto. A pesar de un intento de reacción de la Fusión en el tercer período, donde lograron un parcial de 24-25, el equipo local mantuvo su ventaja gracias a una defensa sólida y buenos contraataques en el último cuarto, donde finalizaron con un 22-18.

Stefanía Lucero fue la jugadora más destacada del encuentro, aportando 12 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. En la Fusión, Bárbara Velázquez también anotó 12 puntos, mientras que Florencia Ortiz Páez y Milagros Acevedo contribuyeron con 11 puntos cada una. El próximo partido de la Fusión será el miércoles a las 21.00 en la "Caldera Verde", donde enfrentarán a Bochas de Colonia Caroya, buscando sumar sus primeros puntos del año.