Despedida emotiva en River Plate: Brito y D'Onofrio rinden homenaje a Gallardo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Marcelo Gallardo se despedirá de los hinchas de River Plate en su último partido del Torneo Apertura, programado contra Banfield en el Estadio Monumental. A raíz de esta noticia, el presidente actual del club, Stefano Di Carlo, junto a los expresidentes Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, publicaron mensajes de agradecimiento en redes sociales.

D’Onofrio, quien eligió a Gallardo como técnico, destacó la felicidad que vivieron juntos y agradeció por los 13 títulos que lograron durante su gestión. Su publicación incluyó 17 imágenes de momentos significativos, como la celebración de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors. Por su parte, Brito compartió un video que recordaba los mejores momentos de Gallardo, expresando su gratitud.

Gallardo, en su segundo ciclo, solicitó que no se realicen homenajes especiales en su despedida, pidiendo vivir la noche como un encuentro habitual. Durante este periodo, dirigió 85 partidos, logrando 35 victorias, con una efectividad del 53,72%. Estos números contrastan con su primera etapa, donde conquistó 14 títulos y dejó una profunda huella en la historia del club.