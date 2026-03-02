Lunes, 2 de Marzo 2026
Chilecito celebra a sus deportistas: Pérez y Palacios reconocidos por sus logros
Deportes

Chilecito celebra a sus deportistas: Pérez y Palacios reconocidos por sus logros

Más de 350 deportistas de 42 disciplinas fueron reconocidos en la Fiesta de los Deportistas Destacados en Chilecito. Entre los premiados, figuras como Alejandro Pérez y Emmanuel "Pitbul" Palacios brillaron por sus logros internacionales. La celebración resalta el compromiso de la comunidad con el deporte y su crecimiento en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Más de 350 deportistas de 42 disciplinas fueron homenajeados en la Fiesta de los Deportistas Destacados, que tuvo lugar en el Parque de la Ciudad de Chilecito. Este evento, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos y la Secretaría de Deportes Municipal, celebró los logros de los atletas durante el año. La ceremonia se extendió hasta pasada la 1.00 de la madrugada del sábado.

Entre los galardonados resaltaron nombres como Gustavo Pozo en fútbol, Lucas Barrientos y Sofía Chade en básquet, así como Valentín Coy en voleibol y Nanda Páez Castro en handball. Además, Alejandro Pérez y Emmanuel "Pitbul" Palacios recibieron el máximo reconocimiento por sus éxitos a nivel mundial en levantamiento de pesas y MMA, respectivamente.

La comunidad de Chilecito se unió en esta celebración, que no solo reconoció a los deportistas, sino que también subrayó la importancia de la actividad física en la vida local. Con el creciente apoyo al deporte, se espera el surgimiento de nuevos talentos que representen a la región en competencias futuras.

Etiquetas: chilecito fiesta de los deportistas reconocimiento deportivo deporte la rioja atletas destacados
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1966 articles →

Artículos relacionados

Clásico olteño en Loma Blanca termina en empate sin goles entre Joaquín y Alto Valle

La Rioja se prepara para recibir al Race Team en el Rally Sudamericano 2026

Largada simbólica del SARR 2026: un evento que une a la comunidad en el Superdomo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar