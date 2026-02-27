La Rioja se prepara para recibir al Race Team en el Rally Sudamericano 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo Race Team, que representa a La Rioja en el rally, fue presentado en una conferencia de prensa. El piloto Carlos Paz Vega liderará al equipo en el SouthAmerican Rally, una de las competencias más desafiantes de Sudamérica. La prueba comenzará el 27 de febrero con una largada simbólica desde el superdomo y finalizará el 7 de marzo.

Esta séptima edición del rally abarcará un recorrido de casi 3500 km a través de cuatro provincias: La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza. Paz Vega mencionó las dificultades físicas y mentales que enfrentará, especialmente por su condición de ser insulinodependiente, lo que añade un reto extra a su participación.

El rally incluirá ocho etapas en terrenos variados, como dunas y salinas, y se espera que atraiga a numerosos participantes y espectadores, promoviendo el turismo y la economía local. La comunidad está entusiasmada con este evento, que no solo es un desafío para los competidores, sino también una oportunidad para destacar la belleza de los paisajes de la región.