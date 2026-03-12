Aguirre Ramos enfrenta un duro comienzo en la "Brasil Juniors Cup" Sub-14

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La tenista Camila Aguirre Ramos comenzó su participación en el torneo Brasil Juniors Cup, pero sufrió una derrota en la primera ronda en la categoría Sub-14. La jugadora riojana no pudo superar a la venezolana Isabella Tálamo, cayendo en sets corridos con un marcador de 2-6 y 5-7.

A pesar de esta caída en singles, Aguirre Ramos destacó en el cuadro de dobles. Junto a su compañera María Luz Apaz, lograron avanzar a los cuartos de final tras vencer a la pareja integrada por la venezolana Erika Contreras Pérez y la uruguaya Catalina Di Lauro Arias, con un contundente 6-0 y 6-4.

En la próxima fase, las argentinas se enfrentarán a las locales Valentina Britto y Maya Orth Kern, quienes debutaron con una victoria sobre sus compatriotas Martina Pereira y Eduarda Turcato Bargieri. Este torneo, parte de un calendario más amplio de competencias, es fundamental para el desarrollo de jóvenes tenistas en la región.