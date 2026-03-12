Aguirre Ramos enfrenta un duro comienzo en la "Brasil Juniors Cup" Sub-14

La tenista Camila Aguirre Ramos comenzó su participación en el torneo Brasil Juniors Cup, pero sufrió una derrota en la primera ronda en la categoría Sub-14. La jugadora riojana no pudo superar a la venezolana Isabella Tálamo, cayendo en sets corridos con un marcador de 2-6 y 5-7.
A pesar de esta caída en singles, Aguirre Ramos destacó en el cuadro de dobles. Junto a su compañera María Luz Apaz, lograron avanzar a los cuartos de final tras vencer a la pareja integrada por la venezolana Erika Contreras Pérez y la uruguaya Catalina Di Lauro Arias, con un contundente 6-0 y 6-4.
En la próxima fase, las argentinas se enfrentarán a las locales Valentina Britto y Maya Orth Kern, quienes debutaron con una victoria sobre sus compatriotas Martina Pereira y Eduarda Turcato Bargieri. Este torneo, parte de un calendario más amplio de competencias, es fundamental para el desarrollo de jóvenes tenistas en la región.