Aguirre Ramos enfrenta un duro comienzo en la "Brasil Juniors Cup" Sub-14
Aguirre Ramos enfrenta un duro comienzo en la "Brasil Juniors Cup" Sub-14

Camila Aguirre Ramos, tenista riojana, cayó en su debut en la Brasil Juniors Cup, pero avanzó en dobles junto a María Luz Apaz. Se enfrentarán a rivales fuertes en cuartos de final.

La tenista Camila Aguirre Ramos comenzó su participación en el torneo Brasil Juniors Cup, pero sufrió una derrota en la primera ronda en la categoría Sub-14. La jugadora riojana no pudo superar a la venezolana Isabella Tálamo, cayendo en sets corridos con un marcador de 2-6 y 5-7.

A pesar de esta caída en singles, Aguirre Ramos destacó en el cuadro de dobles. Junto a su compañera María Luz Apaz, lograron avanzar a los cuartos de final tras vencer a la pareja integrada por la venezolana Erika Contreras Pérez y la uruguaya Catalina Di Lauro Arias, con un contundente 6-0 y 6-4.

En la próxima fase, las argentinas se enfrentarán a las locales Valentina Britto y Maya Orth Kern, quienes debutaron con una victoria sobre sus compatriotas Martina Pereira y Eduarda Turcato Bargieri. Este torneo, parte de un calendario más amplio de competencias, es fundamental para el desarrollo de jóvenes tenistas en la región.

