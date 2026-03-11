Amancay se mantiene en la cima de la Conferencia Norte tras un emocionante triunfo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo de Amancay logró su vigésima victoria en la campaña 2025/2026, consolidando su posición como candidato en la liga. Este triunfo fue crucial para mantener viva la ilusión de alcanzar mayores objetivos en la temporada actual.

Durante el partido, Amancay dominó el primer cuarto con un marcador de 21-12, destacándose Underwood con 7 puntos. Sin embargo, en el tercer cuarto, Rivadavia mostró una fuerte reacción, logrando un parcial de 30-12 y tomando la delantera por 60 a 52, gracias a la actuación de Hunt y Garrett.

A pesar de este cambio en el marcador, el equipo local se recuperó en el último cuarto, donde Nicolás Peralta fue fundamental para asegurar la victoria por 77 a 75. Los parciales del encuentro fueron: 21-12, 19-18, 12-30 y 25-15. Diego Peralta también tuvo un papel destacado con 15 puntos.

Con este resultado, Amancay se posiciona en el segundo lugar de la tabla en la Conferencia Norte, mientras que Rivadavia enfrenta dificultades para clasificar a los playoffs. El próximo jueves, Amancay se medirá contra Villa San Martín, mientras que Rivadavia jugará contra La Fusión Riojana.