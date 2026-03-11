El "Canario" se impone en un emocionante duelo y asegura su lugar en playoffs

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo de básquet del «Canario» logró una importante victoria en su casa al vencer a Rivadavia Básquet por 77 a 75 en un partido muy reñido. Este triunfo representa el vigésimo de la campaña 2025/2026, consolidando su posición en la Conferencia Norte. El encuentro se definió en los momentos finales, destacándose la actuación de Nicolás Peralta, quien fue clave para la victoria.

El partido comenzó a favor del dueño de casa, que se llevó el primer cuarto 21-12, gracias a los 7 puntos de Underwood. Sin embargo, en el tercer cuarto, Rivadavia reaccionó con un parcial de 30-12, logrando una ventaja de 60 a 52. A pesar de este contratiempo, el «Canario» mostró determinación en el último cuarto, logrando revertir el marcador y adueñarse del triunfo.

Los parciales del encuentro fueron 21-12, 19-18, 12-30 y 25-15. Diego Peralta fue el máximo anotador del equipo local con 15 puntos, seguido de Nicolás Peralta con 13. En el equipo visitante, Simón Hunt destacó con 20 puntos. Con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Albornoz se mantiene en el segundo lugar de la tabla.

El próximo desafío para el «Canario» será el jueves en la “Jaula de calle Santa Fe”, donde se enfrentará a Villa San Martín, mientras que Rivadavia se medirá con La Fusión Riojana en la misma jornada.