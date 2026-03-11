San Francisco se alista para recibir la 3° fecha del Torneo Provincial en Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La acción del Torneo Provincial se reanuda con gran expectativa en La Rioja, luego de un paro decretado por la AFA y el Consejo Federal. Numerosos equipos, entre ellos el plantel de San Francisco, buscan mejorar su desempeño en la competencia. A pesar de las adversidades climáticas, el equipo capitalino, dirigido por Paulo Peralta, continúa su preparación para el crucial compromiso de la tercera fecha del torneo.

Por otro lado, el club Los Andes de Los Sarmientos ha decidido limitar el acceso a su próximo encuentro solo al público local, debido a los altos costos del operativo policial en Chilecito. Este partido, correspondiente a la 3° fecha del Grupo “B”, se llevará a cabo el viernes 13 a las 21 horas en la cancha de Los Andes. El presidente del club, Leonardo Walden, explicó que permitir visitantes incrementaría los costos, que rondan los 900.000 pesos, además de otros gastos logísticos.

El contexto económico actual ha llevado a los clubes a tomar decisiones difíciles, reflejando la complejidad del momento en el fútbol provincial. Con la mirada puesta en el próximo partido, tanto San Francisco como Los Andes se preparan para enfrentar desafíos que trascienden lo deportivo.