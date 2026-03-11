Miércoles, 11 de Marzo 2026
San Francisco se alista para recibir la 3° fecha del Torneo Provincial en Chilecito
Deportes

San Francisco se alista para recibir la 3° fecha del Torneo Provincial en Chilecito

El Torneo Provincial 2026 se reanuda en La Rioja, donde San Francisco, puntero en su zona, se prepara para un desafío crucial. Los Andes jugará ante público local por el alto costo del operativo policial, que supera los 900.000 pesos.

La acción del Torneo Provincial se reanuda con gran expectativa en La Rioja, luego de un paro decretado por la AFA y el Consejo Federal. Numerosos equipos, entre ellos el plantel de San Francisco, buscan mejorar su desempeño en la competencia. A pesar de las adversidades climáticas, el equipo capitalino, dirigido por Paulo Peralta, continúa su preparación para el crucial compromiso de la tercera fecha del torneo.

Por otro lado, el club Los Andes de Los Sarmientos ha decidido limitar el acceso a su próximo encuentro solo al público local, debido a los altos costos del operativo policial en Chilecito. Este partido, correspondiente a la 3° fecha del Grupo “B”, se llevará a cabo el viernes 13 a las 21 horas en la cancha de Los Andes. El presidente del club, Leonardo Walden, explicó que permitir visitantes incrementaría los costos, que rondan los 900.000 pesos, además de otros gastos logísticos.

El contexto económico actual ha llevado a los clubes a tomar decisiones difíciles, reflejando la complejidad del momento en el fútbol provincial. Con la mirada puesta en el próximo partido, tanto San Francisco como Los Andes se preparan para enfrentar desafíos que trascienden lo deportivo.

Etiquetas: la rioja torneo provincial fútbol chilecito san francisco los andes
