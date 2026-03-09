El Provincial de Fútbol se prepara para su tercera fecha en La Rioja.

La Federación Riojana de Fútbol está lista para reanudar el Torneo Provincial de Clubes 2026, tras la suspensión del último fin de semana debido a un paro de la Asociación del Fútbol Argentino en apoyo a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia. La tercera fecha se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo, donde varios equipos intentarán mejorar su posición en el torneo.
Los equipos de Chilecito, como Los Andes, Independiente y Defensores de la Plata, no han logrado sumar victorias hasta ahora, lo que les brinda una nueva oportunidad en esta próxima jornada. En la Zona A, Ferroviario de Milagro lidera con 6 puntos, seguido por Tiro Federal de Chamical con 2, mientras que Los Andes de Guandacol y Andino de La Rioja tienen 1 punto cada uno.
En la Zona B, Juventud de Tama lidera con 4 puntos, mientras que Los Andes de Chilecito cierra la tabla con 1. La Zona C tiene a San Francisco de La Rioja como el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 6 puntos. En la próxima fecha se esperan cruces decisivos que podrían cambiar el rumbo de cada grupo.