Lunes, 9 de Marzo 2026
El Provincial de Fútbol se prepara para su tercera fecha en La Rioja.
Deportes

El Provincial de Fútbol se prepara para su tercera fecha en La Rioja.

La tercera fecha del Torneo Provincial de Clubes 2026 se disputará del 13 al 15 de marzo, con equipos de Chilecito buscando sus primeras victorias. Ferroviario de Milagro lidera la Zona A, mientras que San Francisco de La Rioja destaca en la Zona C con puntaje perfecto. Los Andes de Chilecito se enfrentará a Estudiantes de La Rioja en un duelo clave.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Federación Riojana de Fútbol está lista para reanudar el Torneo Provincial de Clubes 2026, tras la suspensión del último fin de semana debido a un paro de la Asociación del Fútbol Argentino en apoyo a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia. La tercera fecha se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo, donde varios equipos intentarán mejorar su posición en el torneo.

Los equipos de Chilecito, como Los Andes, Independiente y Defensores de la Plata, no han logrado sumar victorias hasta ahora, lo que les brinda una nueva oportunidad en esta próxima jornada. En la Zona A, Ferroviario de Milagro lidera con 6 puntos, seguido por Tiro Federal de Chamical con 2, mientras que Los Andes de Guandacol y Andino de La Rioja tienen 1 punto cada uno.

En la Zona B, Juventud de Tama lidera con 4 puntos, mientras que Los Andes de Chilecito cierra la tabla con 1. La Zona C tiene a San Francisco de La Rioja como el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 6 puntos. En la próxima fecha se esperan cruces decisivos que podrían cambiar el rumbo de cada grupo.

Etiquetas: la rioja chilecito torneo provincial fútbol deportes tercera fecha
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2165 articles →

Artículos relacionados

Nadadores riojanos logran su pase al Mundial de Aguas Abiertas 2026 en una destacada actuación

Olivero Duggan se impone en un emocionante partido de Reserva frente a Chacarita Juniors

Argentina se impone a Francia y logra un destacado quinto lugar en Rugby Seven Series
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar