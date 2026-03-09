Argentina se impone a Francia y logra un destacado quinto lugar en Rugby Seven Series

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Selección argentina de rugby seven logró una victoria contundente al vencer a Francia por 34-15 en el partido que definió el quinto puesto del Rugby Seven Series. Este triunfo permite a Argentina cerrar su participación en el torneo ocupando el sexto lugar de la tabla con un total de 56 unidades.

El partido comenzó con un try del francés Simon Desert a los 50 segundos, aunque su conversión fue errada, lo que dejó a Francia con solo cinco puntos. A partir de ahí, los Pumas respondieron con fuerza, logrando igualar el marcador rápidamente gracias a un try de Sebastián Dubuc y luego sumando más puntos con anotaciones de Santiago Vera Feld y Luciano González, llevando el marcador a 22-5 al finalizar el primer tiempo.

En la segunda mitad, Maxim Granell anotó para Francia, pero Argentina respondió de inmediato con un try de Santino Zagara y otro de Marcos Moneta, asegurando el triunfo. A pesar de que Granell volvió a anotar para Francia, el resultado ya estaba definido. El director técnico, Santiago Gómez Cora, manifestó su satisfacción por el rendimiento del equipo y la mejora continua mostrada durante el torneo.