Domingo, 8 de Marzo 2026
La Rioja despide con éxito la séptima edición del South American Rally Race
La Rioja despide con éxito la séptima edición del South American Rally Race

Finalizó la séptima edición del South American Rally Race 2026, atrayendo competidores de motos, UTV, cuatriciclos y camionetas. La carrera, que abarcó un recorrido desafiante, destacó por la exigencia de sus etapas y la participación activa de equipos y familias. Las expectativas para la edición 2027 son altas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
El South American Rally Race 2026 concluyó tras diez días de intensa competencia, consolidándose como una de las pruebas más desafiantes del continente. Este evento reunió a competidores de diversas categorías, quienes recorrieron paisajes impactantes de Argentina a través de un prólogo y ocho etapas. Durante la competencia, los participantes enfrentaron desiertos, montañas y caminos difíciles, poniendo a prueba su navegación y la resistencia de sus vehículos.

Se destacó el alto nivel de exigencia en esta edición, donde cada kilómetro presentó nuevos retos que requirieron de estrategias precisas. Las categorías incluyeron motos, UTV, cuatriciclos y camionetas, en un escenario natural complejo. La adaptación a terrenos cambiantes aumentó la dificultad, poniendo a prueba a los equipos en diversas circunstancias.

La organización del evento agradeció a los pilotos, navegantes, equipos mecánicos y al personal logístico por su trabajo fundamental. Además, se resaltó el apoyo de familias, prensa y fanáticos, quienes siguieron la competencia en distintos puntos y a través de redes sociales, creando un ambiente de entusiasmo que fue vital para el éxito del evento.

Con el cierre de esta edición, el SARR mira hacia el futuro, proyectando la próxima competencia para el año 2027, donde se espera reunir nuevamente a los amantes del rally raid.

Etiquetas: argentina rally south american rally race deportes competencia eventos deportivos
