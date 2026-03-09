Lunes, 9 de Marzo 2026
Nadadores riojanos logran su pase al Mundial de Aguas Abiertas 2026 en una destacada actuación
Nadadores riojanos logran su pase al Mundial de Aguas Abiertas 2026 en una destacada actuación

Once nadadores de La Rioja destacaron en el certamen internacional Oceanman en Córdoba, logrando clasificaciones para el Mundial en República Dominicana en 2026. Su desempeño resalta el potencial de la natación local y abre oportunidades futuras.

Un grupo de 11 nadadores de La Rioja tuvo una destacada actuación en el certamen internacional Oceanman, realizado el último fin de semana en Embalse, Córdoba. Durante el evento, que se llevó a cabo el 7 y 8 de marzo, los atletas del Centro N° 5 compitieron junto a más de 1.500 nadadores de 25 países, mostrando su preparación y habilidades en un entorno altamente competitivo.

Guiados por el docente y Licenciado Walter Castillo, los nadadores lograron un hito notable, ya que cuatro de ellos clasificaron directamente para el Mundial de la disciplina, programado para noviembre de 2026 en República Dominicana. Este éxito no solo destaca el potencial de la natación en la provincia, sino que también refuerza el esfuerzo continuo realizado por la institución.

La participación en este evento fue más que un desafío físico; representó una valiosa oportunidad para que los nadadores locales se midieran con competidores de renombre internacional, lo cual contribuye al crecimiento y la visibilidad de la natación en la región. Con el Mundial a la vista, la expectativa entre los atletas crece, preparándose para representar a su provincia en el ámbito global.

