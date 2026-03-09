Lunes, 9 de Marzo 2026
Olivero Duggan se impone en un emocionante partido de Reserva frente a Chacarita Juniors

Olivero Duggan se impuso 4-3 a Chacarita Juniors en la final de ida de la Reserva en la Liga Sañogasteña. La revancha promete ser decisiva para el título.

Olivero Duggan se llevó la victoria en el partido de ida de la final de la categoría Reserva al imponerse 4-3 a Chacarita Juniors en un emocionante encuentro disputado el sábado. El choque, que tuvo lugar en la cancha del club local, estuvo marcado por una intensa dinámica y una gran cantidad de goles, reflejando el nivel competitivo de ambos equipos.

A pesar de que el partido se mantuvo igualado durante gran parte del tiempo, Olivero Duggan logró marcar en momentos clave, asegurando así una ventaja significativa en la lucha por el título de la divisional. La revancha se llevará a cabo la próxima semana en la cancha de Chacarita Juniors, donde se definirá al campeón.

Este torneo de la Liga Sañogasteña no solo representa un espectáculo deportivo, sino que también contribuye al desarrollo del fútbol local, siendo crucial para la formación de jóvenes talentos. Los aficionados están entusiasmados y se espera un gran apoyo para el equipo en el siguiente enfrentamiento.

