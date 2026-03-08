Domingo, 8 de Marzo 2026
El Torneo Argentino del Interior 2027 promete impulsar el deporte en provincias
Deportes

El Torneo Argentino del Interior 2027 promete impulsar el deporte en provincias

Se anunció la creación del Torneo Argentino del Interior, que comenzará en 2027 con 64 clubes y seis ascensos al Torneo Federal "A". La Rioja será parte de la jurisdicción Centro, impulsando el desarrollo del fútbol regional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante el 3º Encuentro de Dirigentes de Fútbol, celebrado en Córdoba, se anunció la creación de una nueva categoría para el fútbol del interior argentino, que se llamará Torneo Argentino del Interior y comenzará en 2027. Este torneo contará con la participación de 64 clubes y otorgará seis ascensos al Torneo Federal "A". Las competencias se llevarán a cabo entre abril y noviembre, y representarán una categoría superior al Torneo Regional Federal Amateur.

En el marco de la reunión, se destacó la implementación de Delegaciones Regionales en ocho jurisdicciones, incluyendo a La Rioja, que estará en la jurisdicción Centro junto a Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca. Según Javier Treunque, vicepresidente del Consejo Federal de la AFA, estas delegaciones facilitarán la comunicación entre clubes y dirigentes, permitiendo abordar problemáticas locales de manera más efectiva.

El evento se realizó en el Estadio “Ángel Sandrín” del Instituto de Córdoba y contó con la presencia de importantes figuras del fútbol argentino, como Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La delegación de La Rioja estuvo liderada por Gabriel Godoy, quien representa a la Liga Riojana de Fútbol, junto a otros dirigentes locales.

Etiquetas: argentina fútbol consejo federal torneo argentino del interior la rioja dirigentes de fútbol
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2137 articles →

Artículos relacionados

La Rioja despide con éxito la séptima edición del South American Rally Race

Fusión Riojana dice adiós a los playoffs tras perder ante Instituto en un partido clave

Joaquín Debeljuh se consagra campeón del SARR 2026 y continúa su racha en el rally raid
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar