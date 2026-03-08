El Torneo Argentino del Interior 2027 promete impulsar el deporte en provincias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante el 3º Encuentro de Dirigentes de Fútbol, celebrado en Córdoba, se anunció la creación de una nueva categoría para el fútbol del interior argentino, que se llamará Torneo Argentino del Interior y comenzará en 2027. Este torneo contará con la participación de 64 clubes y otorgará seis ascensos al Torneo Federal "A". Las competencias se llevarán a cabo entre abril y noviembre, y representarán una categoría superior al Torneo Regional Federal Amateur.

En el marco de la reunión, se destacó la implementación de Delegaciones Regionales en ocho jurisdicciones, incluyendo a La Rioja, que estará en la jurisdicción Centro junto a Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca. Según Javier Treunque, vicepresidente del Consejo Federal de la AFA, estas delegaciones facilitarán la comunicación entre clubes y dirigentes, permitiendo abordar problemáticas locales de manera más efectiva.

El evento se realizó en el Estadio “Ángel Sandrín” del Instituto de Córdoba y contó con la presencia de importantes figuras del fútbol argentino, como Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La delegación de La Rioja estuvo liderada por Gabriel Godoy, quien representa a la Liga Riojana de Fútbol, junto a otros dirigentes locales.