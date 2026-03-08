Lunes, 9 de Marzo 2026
Joaquín Bordón da el salto a Lanús tras su paso por Atlético Chilecito
Joaquín Bordón da el salto a Lanús tras su paso por Atlético Chilecito

Joaquín Bordón, talentoso futbolista de Chilecito, se une al Club Atlético Lanús tras una exitosa prueba en Buenos Aires, generando gran expectativa en la comunidad futbolística de La Rioja. Su traspaso simboliza el potencial de la provincia en el fútbol profesional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
Joaquín Bordón, un joven futbolista de Chilecito, ha decidido unirse al Club Atlético Lanús, dejando atrás su trayectoria en el Atlético Chilecito. Esta decisión se confirmó tras una exitosa prueba en el sur de Buenos Aires, lo que representa un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

La comunidad futbolística de La Rioja ha recibido la noticia con entusiasmo, ya que Bordón es reconocido por su talento en el campo. Su incorporación al equipo Granate, que se destaca en el fútbol argentino, le brindará la oportunidad de mostrar su habilidad a un público más amplio.

El avance de Bordón ha generado orgullo entre los aficionados del Atlético Chilecito, quienes ven en él una representación no solo de su club, sino de todo el potencial que existe en la provincia para el desarrollo del fútbol profesional. A medida que comienza esta nueva etapa, muchos esperan seguir de cerca su trayectoria.

El fútbol argentino continúa siendo un semillero de talentos, y el traspaso de Bordón a Lanús subraya la importancia de las divisiones inferiores en la formación de futuros deportistas. Con dedicación y esfuerzo, el joven futbolista busca dejar su marca en el mundo del fútbol.

