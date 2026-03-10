Martes, 10 de Marzo 2026
Córdoba incorpora a jóvenes talentos riojanos en su equipo de fútbol

El Instituto de Córdoba celebra su primer título de la temporada, destacando la incorporación del juvenil chileciteño "Bauti" Aguilar. Este logro subraya el potencial del fútbol en La Rioja y el compromiso del club con el desarrollo de talentos regionales.

El Instituto de Córdoba ha logrado conquistar su primer título de la temporada de La Liga Nacional, un hecho que resalta el buen momento del club y la participación de dos futbolistas de la provincia. Entre los destacados se encuentra el juvenil “Bauti” Aguilar, oriundo de Chilecito, quien se sumó al equipo en el año 2026 y celebra este logro como su primer título con el club de primera.

Además, Guerrero, que ha sido parte del plantel en años anteriores, continúa aportando su experiencia y habilidades al equipo. Su contribución ha sido fundamental en el desarrollo del club, especialmente en este momento de éxito. La inclusión de talentos como Aguilar y Guerrero refleja el potencial del fútbol en la región, destacando la calidad de los jugadores de La Rioja en el ámbito nacional.

El club, que se fundó en 1918, ha sido clave en la formación de jóvenes futbolistas, y su compromiso con el talento nacional se ve reforzado con la incorporación de jugadores de diversas provincias. Este título no solo enriquece la historia del Instituto, sino que también sirve como un impulso para seguir trabajando en la promoción de talentos regionales en el fútbol profesional.

La comunidad ha respondido con entusiasmo a este triunfo, creando un ambiente de apoyo y celebración hacia los jóvenes talentos que comienzan su trayectoria en el Instituto de Córdoba. El futuro se presenta alentador para estos deportistas, quienes buscan dejar su huella en el deporte.

