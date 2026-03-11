Jueves, 12 de Marzo 2026
Brisa Romero se une a Unión La Calera: un paso hacia el ascenso en el fútbol femenino
Brisa Romero, futbolista olteña, se une al Club Unión La Calera en Chile, buscando el ascenso a la primera división. Con 32 partidos en AFA, su experiencia promete ser clave en el torneo.

Brisa Romero, futbolista de Olta, ha sido oficialmente presentada como nueva jugadora del Club Unión La Calera en Chile, un equipo que compite en el ascenso del fútbol femenino chileno. La temporada actual, el club buscará alcanzar la primera división de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional.

Proveniente de Independiente de Avellaneda, Romero es una mediocampista con experiencia en el fútbol femenino argentino, habiendo disputado más de 32 partidos en la Primera División AFA y anotado un gol desde que firmó su primer contrato profesional en agosto de 2024. A sus 25 años, continuará usando el dorsal número 17 y ya se ha integrado a los entrenamientos con el equipo.

El Club Unión La Calera, fundado en 1954, participa en el torneo de ascenso femenino, y su primera fecha de la temporada 2026 será este fin de semana, enfrentando a Audax Italiano en un partido programado para el domingo a las 11:00 en el estadio “Nicolás Chahuán”. La llegada de Romero ha generado altas expectativas entre los hinchas y el cuerpo técnico, quienes confían en que su trayectoria fortalecerá al equipo en su camino hacia el ascenso.

