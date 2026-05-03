Aldosivi cierra el torneo en Mar del Plata sin conocer la victoria

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Aldosivi cerró el torneo sin victorias tras empatar 1-1 con Independiente Rivadavia en un encuentro disputado en Mar del Plata. Este resultado evidencia las dificultades del equipo, que luchó por romper una racha negativa durante toda la competencia.

El partido comenzó con un gol de Moya a los 3 minutos, pero apenas cuatro minutos después, Bucca igualó el marcador. Aldosivi tuvo varias oportunidades para volver a tomar la delantera, pero se encontró con una destacada actuación del arquero visitante Gómez Riga.

En la segunda mitad, Independiente Rivadavia tomó el control del juego, aunque el arquero Chicco tuvo intervenciones clave para evitar que su equipo cayera. A pesar del empate, Independiente Rivadavia se mantiene como líder en la Zona A del Apertura y sigue en una buena posición en la Libertadores.