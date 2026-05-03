Domingo, 3 de Mayo 2026
Andino y Estudiantes definen al campeón de la Copa “Claudio Carrizo” en un duelo decisivo
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Andino y Estudiantes definen al campeón de la Copa “Claudio Carrizo” en un duelo decisivo

Andino Sport Club y Club Atlético Estudiantes se enfrentarán este domingo a las 17 horas en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, tras un empate 1 a 1 en el primer partido. La victoria es crucial para avanzar en la Copa “Claudio Carrizo”, lo que garantiza un clima de tensión y emoción. Además, Club Ferroviario recibirá a Juventud Sport Club a las 16 horas, sumando más adrenalina a esta jornada decisiva.

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Este domingo, el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna será el escenario de un partido crucial en el que Andino Sport Club se enfrentará a Club Atlético Estudiantes en la revancha de los cuartos de final de la Copa “Claudio Carrizo”. Tras un empate 1 a 1 en el primer encuentro, la serie está totalmente abierta, lo que añade emoción y presión a ambos equipos.

Se espera una gran concurrencia de público tanto en la Capital como en Milagro, dado que ambos clubes cuentan con un sólido respaldo de sus aficionados. La ausencia de Hernán Díaz en Andino, quien fue expulsado en el encuentro anterior, podría influir en la alineación del equipo. Los entrenadores, Gabriel Brizuela y Luis Díaz, han estado trabajando en sus tácticas para asegurar un triunfo que les permita continuar en la competencia.

Adicionalmente, desde las 16 horas, se jugará otro encuentro importante donde Club Ferroviario recibirá a Juventud Sport Club, también por los cuartos de final. Esta jornada se perfila como una de las más emocionantes del torneo, con equipos luchando por un lugar en la siguiente fase y la posibilidad de alcanzar la gloria.

Etiquetas: la rioja andino sport club club atlético estudiantes copa claudio carrizo fútbol deportes
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