Alto Valle se posiciona como líder del Grupo D tras vencer a Independiente en Guandacol

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Alto Valle de Olta logró una victoria crucial en el Torneo Provincial de Clubes, posicionándose en la cima del Grupo D. El encuentro se llevó a cabo el sábado por la noche en Guandacol, donde el equipo visitante se impuso 3-1 ante el local Independiente.

La primera mitad del partido mostró un desarrollo equilibrado, pero Alto Valle aprovechó dos errores del arquero local para abrir el marcador. Kevin Barrionuevo y Marcelo Sosa anotaron los primeros goles, estableciendo una ventaja significativa. En el segundo tiempo, Yamil Cortez marcó un gol de tiro libre para Independiente, lo que generó un momento de esperanza. Sin embargo, la presión del local dejó espacios que fueron capitalizados por Alto Valle, quien selló la victoria con un tercer gol de Rafael Andrada.

Con este triunfo, Alto Valle recupera el liderazgo del grupo antes del receso del torneo, mientras que Independiente se encuentra en la última posición, lo que complica su clasificación y genera preocupación entre los aficionados y la dirigencia del club.