Clásicos del rugby andino: La Rioja se prepara para un sábado de emociones deportivas

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La Unión Andina de Rugby celebrará este sábado la quinta fecha del Torneo 2026 en la Zona Campeonato, con partidos que incluirán los “clásicos de La Rioja y de Catamarca”. Los equipos locales buscarán triunfar en este certamen, que promete ser de alta competencia.

El Catamarca RC será local ante Teros, mientras que Social se enfrentará a Chelcos. También se llevará a cabo un partido entre Hurones y Matacos, y CRAR tendrá una jornada libre. La programación comenzará a las 11.30 con el encuentro entre Hurones y Matacos/Montoneros, seguido por otros partidos en diferentes categorías a lo largo del día.

Este evento no solo resalta la competencia deportiva, sino que también fomenta la camaradería entre los clubes y la comunidad. Los aficionados de ambas provincias están entusiasmados por disfrutar de una jornada llena de rugby, donde cada equipo luchará por el orgullo local. La presión de los clásicos añade un elemento emocionante a estos encuentros y se espera que los entrenadores y jugadores se enfoquen en sus estrategias para garantizar la victoria.

La afición jugará un rol crucial, creando un ambiente vibrante y alentador en cada cancha. Con un día repleto de acción deportiva, se anticipa que los equipos capitalizarán sus fortalezas para minimizar errores y ofrecer un espectáculo emocionante.