Miércoles, 6 de Mayo 2026
La Legislatura se lleva el título en fútbol femenino en las Olimpiadas Policiales
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La Legislatura se lleva el título en fútbol femenino en las Olimpiadas Policiales

La Legislatura se consagró campeona del torneo de fútbol femenino de las Olimpiadas Policiales, tras vencer a Jefatura en penales, destacando la actuación de su arquera.

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El equipo de la Legislatura de La Rioja se coronó campeón del torneo de fútbol femenino de las Olimpiadas Policiales tras vencer a Jefatura en una intensa final definida por penales. El encuentro culminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario, llevando a ambos equipos a la definición desde los doce pasos.

Durante el primer tiempo, las arqueras de ambos equipos destacaron al evitar múltiples situaciones de gol, lo que resultó en un primer tiempo sin goles. En el segundo tiempo, Jefatura tomó la delantera con un gol de Ainara Balinski, pero Ivana Gomez igualó para Legislatura, forzando así la tanda de penales.

En la definición, la arquera Liliana Vera fue clave al detener un penal decisivo y luego convertir el último tiro, asegurando el título para su equipo. Este triunfo marca un hito histórico para la Legislatura, que celebra su primer campeonato en este certamen femenino.

Etiquetas: la rioja fútbol femenino olimpiadas policiales campeonato legislatura jefatura
TL;DR

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