Las comisarías sexta y tercera se preparan para la gran final del fútbol policial

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Las semifinales de fútbol 11 en las Olimpiadas policiales 2026 han culminado con resultados emocionantes. Comisaría Sexta/Viales y Comisaría Tercera avanzan a la final tras vencer a Jefatura y Seguridad Vial, respectivamente. En el primer encuentro, Comisaría Sexta se destacó con una victoria contundente de 3 a 0, mostrando una performance superior en el campo.

El segundo partido fue más reñido, donde Comisaría Tercera logró un triunfo ajustado de 2 a 1 sobre Seguridad Vial. A pesar de los intentos de este último por empatar, el equipo del barrio Matadero mantuvo el control y se llevó la victoria. Con ambos equipos listos para la final, se anticipa un evento lleno de emociones y competencia.

La organización de estas Olimpiadas no solo promueve el deporte, sino que también fortalece la unión entre los cuerpos policiales. A medida que se aproxima la final, se espera que la comunidad local apoye a los equipos, creando un ambiente festivo que celebre el compañerismo y el espíritu deportivo.