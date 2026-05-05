Martes, 5 de Mayo 2026
Las comisarías sexta y tercera se preparan para la gran final del fútbol policial
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Las comisarías sexta y tercera se preparan para la gran final del fútbol policial

Comisaría Sexta/Viales y Comisaría Tercera se enfrentarán en la final de fútbol 11 de las Olimpiadas policiales 2026, tras victorias destacadas en semifinales. La comunidad espera un evento emocionante que reafirme el compañerismo entre fuerzas de seguridad.

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Las semifinales de fútbol 11 en las Olimpiadas policiales 2026 han culminado con resultados emocionantes. Comisaría Sexta/Viales y Comisaría Tercera avanzan a la final tras vencer a Jefatura y Seguridad Vial, respectivamente. En el primer encuentro, Comisaría Sexta se destacó con una victoria contundente de 3 a 0, mostrando una performance superior en el campo.

El segundo partido fue más reñido, donde Comisaría Tercera logró un triunfo ajustado de 2 a 1 sobre Seguridad Vial. A pesar de los intentos de este último por empatar, el equipo del barrio Matadero mantuvo el control y se llevó la victoria. Con ambos equipos listos para la final, se anticipa un evento lleno de emociones y competencia.

La organización de estas Olimpiadas no solo promueve el deporte, sino que también fortalece la unión entre los cuerpos policiales. A medida que se aproxima la final, se espera que la comunidad local apoye a los equipos, creando un ambiente festivo que celebre el compañerismo y el espíritu deportivo.

Etiquetas: olimpiadas policiales fútbol 11 comisaría sexta comisaría tercera deportes comunidad
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