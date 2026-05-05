Boca Juniors se prepara para un duelo clave en Ecuador por la Copa Libertadores

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Boca Juniors arribó a Ecuador este lunes por la tarde, donde se prepara para su partido contra Barcelona SC, programado para este martes a las 21 horas. La victoria reciente ante Central Córdoba en Santiago del Estero ha llevado al equipo a un momento crucial de la temporada, clasificándose como segundo en su zona para los playoffs del Torneo Apertura.

La llegada del equipo fue celebrada por los hinchas, quienes se acercaron para fotografiarse con los jugadores. Sin embargo, el ambiente en la ciudad es tenso debido a un toque de queda vigente en la región. A pesar de esto, los futbolistas se mostraron accesibles con los seguidores.

Claudio Úbeda, el entrenador, planea realizar un cambio en la alineación que jugó contra Cruzeiro, debido a la suspensión de Adam Bareiro. Se espera que Milton Giménez ocupe su lugar, manteniendo el esquema de doble 9 que ha dado buenos resultados. También se anticipan cambios tácticos que podrían dejar a Exequiel Zeballos fuera del once titular. Boca necesita sumar tres puntos en este encuentro, especialmente ante un rival complicado como Barcelona SC.