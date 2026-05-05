La final de vóley femenino enfrenta a Infantería y Jefatura en un duelo emocionante

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En un vibrante encuentro de vóley femenino, "Las Panteras" se impusieron sobre Asuntos Juveniles con un claro 2 a 0, reafirmando su título de campeonas en la disciplina. Este partido, celebrado en Vargas, evidenció la destreza y competitividad del deporte en la región.

Por otro lado, Jefatura tuvo que luchar arduamente para derrotar al equipo de la Montada, con un marcador final de 2 a 1. Este partido fue un verdadero desafío, donde ambos equipos demostraron su entrega total en la cancha.

Con esta victoria, Jefatura se alista para la final, donde se espera un enfrentamiento emocionante. La expectativa entre los aficionados es alta, y todos aguardan con ansias el desenlace de este importante encuentro. La competencia no solo destaca el talento de las jugadoras, sino que también promueve la camaradería y el espíritu deportivo en la comunidad.