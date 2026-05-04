Lunes, 4 de Mayo 2026
Clubes de fútbol en Argentina discuten el futuro del Torneo Apertura en reunión de la AFA
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Clubes de fútbol en Argentina discuten el futuro del Torneo Apertura en reunión de la AFA

La AFA convocó a clubes para definir detalles logísticos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Se espera una intensa fase de playoffs con equipos destacados.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha convocado a los dirigentes de los clubes que han clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 para este lunes, con el objetivo de definir los días y horarios de los partidos de playoffs. La reunión se realizará a las 11 en el predio de Ezeiza y también se abordarán aspectos logísticos y de seguridad necesarios para el desarrollo de cada encuentro.

Aún no se han definido todos los clasificados, ya que el día lunes se enfrentarán Defensa y Justicia contra Gimnasia de Mendoza, y una victoria de los primeros les aseguraría un lugar entre los ocho mejores de la Zona A. Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata ya han asegurado el primer puesto en sus grupos, mientras que Boca y River ocupan la segunda posición.

Además, la situación es tensa para Boca, que podría caer a la tercera posición si Vélez derrota a Newell's por una diferencia de siete goles o más. Los equipos ya clasificados incluyen a Argentinos Juniors, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

La AFA enfatiza la importancia de organizar un torneo que ofrezca espectáculo y garantice la seguridad de los asistentes. La expectativa es alta, ya que el desenlace del torneo no solo determinará al campeón, sino que también es fundamental para la clasificación a competiciones internacionales. Los clubes se preparan para dar lo mejor en esta etapa decisiva hacia el título.

Etiquetas: argentina afa torneo apertura 2026 playoffs fútbol logística
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