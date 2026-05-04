Lunes, 4 de Mayo 2026
River Plate y su sorpresiva derrota en casa: la afición exige respuestas tras el silbido final.
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River Plate y su sorpresiva derrota en casa: la afición exige respuestas tras el silbido final.

River Plate perdió 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental, acumulando 29 puntos en el torneo. A pesar de la derrota, el equipo se mantiene segundo en la zona B. ¿Podrá aprovechar los próximos partidos para probar nuevos jugadores?

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River Plate cayó 1-0 ante Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, disputado en el estadio Monumental. La única anotación del encuentro fue realizada por Renzo Tesuri a los 18 minutos del primer tiempo, lo que dejó al equipo local silbado por su afición, que esperaba una mejor actuación.

A pesar de mejorar su rendimiento a lo largo del partido, River no logró concretar las oportunidades generadas, lo que influyó en el resultado final. Esta derrota no afecta su posición en la tabla, manteniéndose en el segundo lugar de la zona B con 29 puntos, y podría abrir la puerta para probar un equipo alternativo en futuros encuentros.

Por su parte, el equipo tucumano, dirigido por Julio César Falcioni, logró su primer triunfo como visitante desde enero de 2025, finalizando la fase regular en el 13° puesto con 14 puntos. El encuentro estuvo marcado por varias ocasiones de gol para River, pero la falta de precisión fue determinante para el desenlace.

Etiquetas: argentina fútbol torneo apertura river plate atlético tucumán derrota
TL;DR

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