Lunes, 4 de Mayo 2026
Ariel Puy Soria se consagra en la categoría 30K Ebike del Desafío Río Pinto en Córdoba
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Ariel Puy Soria se consagra en la categoría 30K Ebike del Desafío Río Pinto en Córdoba

El ciclista chileciteño Agustín Durán ganó la 30° edición del “Desafío Río Pinto” en Córdoba, mientras que el ministro de Viviendas de La Rioja, Ariel Puy Soria, se destacó en la categoría 30K Ebike.

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El ciclista Agustín Durán, oriundo de Chilecito, se consagró campeón en la 30° edición del “Desafío Río Pinto”, una prueba de MTB celebrada en La Cumbre, Córdoba. Este evento, organizado por el Club Amigos del Deporte, se ha consolidado como una de las competencias más importantes de la región, atrayendo a ciclistas de todo el país.

En la categoría de 30K Ebike, el ministro de Viviendas de La Rioja, Ariel Puy Soria, también se destacó al obtener el primer puesto con un tiempo de 56.10.61. Puy Soria superó a Guillermo Hueter y Héctor Bernardis, quienes terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El “Desafío Río Pinto” no solo fomenta la competencia, sino que también promueve el disfrute del deporte al aire libre, reflejando el creciente interés por el ciclismo de montaña en Argentina. Se espera que futuras ediciones continúen atrayendo a más participantes, consolidándose como un evento clave en el calendario deportivo nacional.

Etiquetas: la rioja chilecito desafió río pinto ciclismo gobierno provincial deportes
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