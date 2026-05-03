Exequiel Torres se destaca en Bogotá: cuarto lugar en el Panamericano de BMX

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El Campeonato Panamericano 2026 y la cuarta fecha de la Copa Latinoamericana se llevaron a cabo en Bogotá, Colombia, destacando la presencia de atletas de La Rioja. Exequiel Torres, en la categoría Elite, finalizó en el cuarto lugar, siendo el único argentino en alcanzar la final. Gianni Daddona, también en esta categoría, llegó a semifinales y terminó en la décima posición.

En la categoría Cruceros, Matías Montenegro se destacó al obtener el primer puesto en la final, lo que subraya el crecimiento del BMX en la región. Sin embargo, en la fecha de la Copa Latinoamericana, Torres sufrió una caída que lo dejó en la decimotercera posición, mientras que Daddona alcanzó cuartos de final, finalizando en el puesto 18.

Estos torneos no solo son cruciales para el desarrollo de los atletas, sino que también promueven el BMX en La Rioja, resaltando el compromiso de la comunidad en apoyar este deporte. La creciente afición y la participación en competencias internacionales reflejan un futuro alentador para el BMX en la provincia, con jóvenes talentos que buscan trascender en el ámbito deportivo.