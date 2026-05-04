Lunes, 4 de Mayo 2026
Un perro causa revuelo durante el partido de Rosario Central en Arroyito
Deportes

Un perro causa revuelo durante el partido de Rosario Central en Arroyito

Un perro interrumpió el partido entre Rosario Central y Tigre, provocando risas y un clamoroso "ole" en el estadio. Este insólito momento destacó la conexión emocional de los hinchas con el fútbol.

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Durante el partido entre Rosario Central y Tigre, un perro irrumpió en el estadio Gigante de Arroyito, causando la interrupción del juego a los 13 minutos del primer tiempo. El árbitro Hernán Mastrangelo detuvo el encuentro mientras el animal corría por el campo, esquivando a personal del estadio y jugadores que intentaban atraparlo.

Este curioso incidente generó risas entre los espectadores, quienes respondieron con un estruendoso “ole” desde las tribunas. A pesar de lo cómico de la situación, también resalta la conexión emocional que los hinchas tienen con el fútbol y cómo lo inesperado puede captar la atención en un evento deportivo.

El encuentro, que prometía ser un enfrentamiento emocionante, se vio marcado por este insólito suceso, el cual quedará grabado en la memoria de los asistentes. Además, se pone de manifiesto la importancia de implementar medidas de seguridad en los estadios para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

Finalmente, el partido continuó después de que el perro fue capturado, dejando a los aficionados con una anécdota más para recordar, evidenciando que, en el fútbol, los momentos inesperados a menudo se convierten en los más memorables.

Etiquetas: argentina fútbol rosario central tigre incidente deportes
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