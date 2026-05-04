Agustín Durán se consagra en el Desafío Río Pinto, un hito para el MTB regional

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Este domingo se llevó a cabo la 30º edición del Desafío al Valle del Río Pinto, una de las competencias más importantes de Mountain Bike en la región, con la participación de más de 6 mil corredores. Los competidores enfrentaron un exigente circuito de aproximadamente 93 kilómetros, que incluyó subidas, bajadas y sectores técnicos, desafiando tanto a aficionados como a profesionales.

El corredor Agustín Durán, de Chilecito, se destacó al ganar la categoría Pro con un tiempo de 2:52:03, superando por un margen mínimo a Maximiliano Aiello y Fernando Contreras, quienes completaron el podio. Este evento ha crecido en popularidad y atrae a deportistas de diversas provincias y países, consolidándose como un referente en el calendario deportivo regional.

El Desafío Río Pinto no solo promueve el deporte, sino que también genera un impacto económico significativo en las localidades cercanas, impulsando el turismo. Comerciantes y emprendedores locales aprovechan la llegada de miles de visitantes, lo que sugiere un futuro prometedor para el Mountain Bike en La Rioja. La organización del evento, respaldada por las autoridades, establece un estándar que podría inspirar nuevas iniciativas deportivas en la provincia.