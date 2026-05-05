El Torneo Local de Básquet arranca con un emocionante duelo entre Facundo y Banco Rioja

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La segunda fecha de la Copa Provincia de La Rioja en el Torneo Local de Básquet, organizado por la Federación Riojana de Básquet, se inicia con un atractivo enfrentamiento entre Facundo y Banco Rioja. Este partido se llevará a cabo el martes a las 21:30 en la “Caldera Verde”, donde se anticipa una gran concurrencia de público. Ambos equipos llegan invictos, habiendo comenzado con buenos resultados en sus respectivos debuts.

Facundo se impuso ante Unión, mientras que Banco Rioja venció a Riojano, lo que agrega expectativa a este duelo. Los entrenadores de ambos elencos buscarán optimizar su estrategia para maximizar su rendimiento y frenar el ataque del rival en un partido que promete alto nivel de competencia.

La actividad continuará el jueves 7 de mayo con el partido entre Riachuelo y Riojano, y el viernes 8 de mayo debutará Amancay Club, último campeón, enfrentando a Unión. Estos encuentros son fundamentales para las aspiraciones de los equipos en el torneo, mientras Independiente tendrá fecha libre. Cada partido es crucial en la lucha por el título, aumentando la emoción de la competencia.