Miércoles, 6 de Mayo 2026
Scaloni prepara una prelista para el Mundial 2026: 55 futbolistas en la mira
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Scaloni prepara una prelista para el Mundial 2026: 55 futbolistas en la mira

Lionel Scaloni se prepara para definir la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, con 22 nombres ya casi confirmados. La incertidumbre persiste por los últimos cuatro lugares, generando gran expectativa entre futbolistas y aficionados.

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A medida que se acerca la fecha límite del 11 de mayo, Lionel Scaloni se encuentra ultimando detalles para la prelista de convocados de la Selección argentina de fútbol que participará en el Mundial 2026. El director técnico ha estado analizando distintos aspectos, ya que se estima que tiene definidos a 22 de los 26 jugadores que integrarán el equipo final.

Tras la última fecha FIFA, Scaloni ha dejado entrever que varios futbolistas están en su mente para conformar los primeros 55 nombres de la prelista. La expectativa es alta tanto entre los fanáticos como entre los jugadores, quienes buscan asegurar su lugar en el plantel. Además, el estado físico de algunos futbolistas, que han sufrido lesiones recientes, será clave antes del debut con Argelia.

La prelista contempla una variedad de arqueros, incluyendo a Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). En la defensa, figuran nombres como Nahuel Molina (Atlético de Madrid) y Gonzalo Montiel (River). Para el mediocampo, destacan Leandro Paredes (Boca) y Rodrigo De Paul (Inter Miami), entre otros.

Etiquetas: argentina selección argentina fútbol mundial 2026 lionel scaloni convocatorias
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