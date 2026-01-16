Amancay mantiene su racha triunfal y se posiciona fuerte en la tabla de posiciones

Amancay logró una nueva victoria en su reciente partido, consolidándose en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Este triunfo se suma a una racha positiva que ha permitido al equipo escalar posiciones en la competición.
El encuentro se llevó a cabo en La Rioja, donde los jugadores demostraron un gran desempeño, lo que les permitió obtener los tres puntos y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el título. Con esta victoria, el conjunto se muestra cada vez más competitivo en el torneo.