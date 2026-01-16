Viernes, 16 de Enero 2026
Amancay mantiene su racha triunfal y se posiciona fuerte en la tabla de posiciones
Deportes

Amancay logró una nueva victoria en La Rioja, consolidándose en la parte alta de la tabla. El equipo busca mantenerse en la lucha por el título.

Amancay logró una nueva victoria en su reciente partido, consolidándose en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Este triunfo se suma a una racha positiva que ha permitido al equipo escalar posiciones en la competición.

El encuentro se llevó a cabo en La Rioja, donde los jugadores demostraron un gran desempeño, lo que les permitió obtener los tres puntos y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el título. Con esta victoria, el conjunto se muestra cada vez más competitivo en el torneo.

