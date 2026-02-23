Amancay se afianza en la Conferencia Norte tras vencer a Colón en Santa Fe

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo de Amancay, conocido como el «Canario», logró una victoria vital en la Conferencia Norte al vencer a Colón de Santa Fe con un marcador de 87 a 82. Este triunfo, logrado como visitante, es crucial para sus aspiraciones en la Liga Argentina.

Desde el comienzo del partido, Amancay demostró un buen rendimiento tanto en defensa como en ataque, con parciales de 26-26, 24-17, 23-23 y 14-16. Destacó la actuación de Pablo Osores con 18 puntos, mientras que el máximo anotador del encuentro fue Federico González con 23 tantos.

Con esta victoria, Amancay alcanzó su decimoctava victoria de la temporada, consolidándose en los primeros puestos de la tabla. De cara al futuro, el equipo se prepara para enfrentar a Estudiantes de Tucumán el próximo viernes en la «Jaula de calle Santa Fe», un partido clave para continuar sumando triunfos y mejorar su rendimiento.

La afición del «Canario» está entusiasmada y espera que el equipo mantenga el impulso demostrado, ya que cada encuentro es fundamental en la lucha por el título.