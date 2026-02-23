Amancay se impone en Santa Fe y mantiene su posición en la Liga Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Amancay logró una importante victoria al derrotar a Colón en Santa Fe, sumando su decimoctava victoria en la liga de basquetbol argentino. El equipo, bajo la dirección de Gabriel Albornoz, mostró un sólido desempeño defensivo y una estrategia ofensiva efectiva durante el partido.

Los parciales del encuentro fueron 26-26, 24-17, 23-23 y 14-16. Pablo Osores se destacó anotando 18 puntos, mientras que Federico González lideró el marcador con 23 tantos, contribuyendo significativamente al triunfo de los locales.

Con esta victoria, el equipo se afianza en la parte alta de la tabla. Amancay ya se prepara para su próximo desafío, donde enfrentará a Estudiantes de Tucumán el próximo viernes en su cancha, conocida como la "Jaula de calle Santa Fe". Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para continuar su exitosa campaña en la Liga Argentina.