Lunes, 23 de Febrero 2026
Amancay se impone en Santa Fe y mantiene su posición en la Liga Argentina
Deportes

Amancay se impone en Santa Fe y mantiene su posición en la Liga Argentina

Amancay alcanzó su decimoctava victoria en la liga de basquetbol argentino, destacándose por su defensa y la actuación de Federico González, que anotó 23 puntos. Consolidando su lugar en la parte alta, se preparan para enfrentar a Estudiantes de Tucumán este viernes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Amancay logró una importante victoria al derrotar a Colón en Santa Fe, sumando su decimoctava victoria en la liga de basquetbol argentino. El equipo, bajo la dirección de Gabriel Albornoz, mostró un sólido desempeño defensivo y una estrategia ofensiva efectiva durante el partido.

Los parciales del encuentro fueron 26-26, 24-17, 23-23 y 14-16. Pablo Osores se destacó anotando 18 puntos, mientras que Federico González lideró el marcador con 23 tantos, contribuyendo significativamente al triunfo de los locales.

Con esta victoria, el equipo se afianza en la parte alta de la tabla. Amancay ya se prepara para su próximo desafío, donde enfrentará a Estudiantes de Tucumán el próximo viernes en su cancha, conocida como la "Jaula de calle Santa Fe". Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para continuar su exitosa campaña en la Liga Argentina.

Etiquetas: argentina liga de basquetbol amancay deportes victoria próximo encuentro
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1817 articles →

Artículos relacionados

Amancay se afianza en la Conferencia Norte tras vencer a Colón en Santa Fe

El Abierto de Mountain Bike 2026: cronograma de fechas para la Capital y Sanagasta

Seis nuevos equipos se suman al Torneo Provincial en La Rioja este domingo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar