Milagro se prepara para recibir el Rally Riojano en su fecha inaugural de marzo

El Rally Riojano 2026 comenzará en marzo, generando gran expectativa en la comunidad. La primera competencia se llevará a cabo en Milagro, y se han programado un total de seis fechas para la temporada. La segunda competencia está prevista para mayo, pero aún no se ha definido el lugar. La tercera fecha, programada para julio, también carece de sede confirmada.

La comisión organizadora ha asegurado que los caminos del departamento Sanagasta albergarán una de las competencias el 22 y 23 de agosto, siendo la cuarta fecha confirmada. Todavía quedan pendientes dos fechas: la penúltima en octubre y la fecha de coronación en noviembre, sin sedes asignadas hasta el momento.

La planificación y la logística necesarias para llevar a cabo el rally son un desafío significativo para los organizadores, quienes trabajan arduamente para definir los escenarios restantes en La Rioja. La incertidumbre se centra especialmente en la ubicación de la última fecha del campeonato.