Lunes, 23 de Febrero 2026
Suspensión de la fecha 9 del torneo genera incertidumbre entre los clubes argentinos
Suspensión de la fecha 9 del torneo genera incertidumbre entre los clubes argentinos

La AFA se enfrenta a una citación judicial por presuntas irregularidades fiscales, lo que podría afectar la programación del fútbol argentino, incluyendo la suspensión de la fecha 9 del torneo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, que estaba programada entre el 5 y el 8 de marzo. Esta medida se extiende a todas las categorías del fútbol argentino y se presenta como una manifestación de repudio ante la denuncia de ARCA, el organismo recaudador que ha citado a declarar a las autoridades de la AFA por supuestas irregularidades fiscales.

En su comunicado, la AFA defendió que no existe deuda exigible en relación con las obligaciones mencionadas en la denuncia y aseguró que los pagos en cuestión fueron realizados de manera voluntaria antes de los plazos establecidos. Además, la AFA cuestionó la postura de ARCA, argumentando que intenta convertir obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito tributario, lo que consideran inapropiado según la normativa vigente.

Actualmente, la situación está bajo revisión por la Cámara de Apelaciones, que debe resolver el planteo de la AFA. La entidad subrayó la necesidad de mantener la integridad de las instituciones deportivas y la confianza del público en la gestión de sus autoridades.

Etiquetas: argentina afa irregularidades fiscales liga profesional torneo de fútbol gobierno nacional
