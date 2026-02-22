El Abierto de Mountain Bike 2026: cronograma de fechas para la Capital y Sanagasta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Abierto de Mountain Bike La Rioja contará con cinco competencias que se realizarán en Capital y Sanagasta. La temporada comenzará con un formato que alternará entre estos circuitos, brindando a los bikers la oportunidad de competir en diversos terrenos.

En los próximos días se anunciará el lugar de la primera fecha, así como detalles sobre categorías, recorridos y costos de inscripción. Esta información será fundamental para que los participantes puedan organizar su entrenamiento.

La iniciativa busca no solo fomentar la práctica del mountain bike, sino también impulsar el turismo deportivo en la región, permitiendo que más personas conozcan la belleza natural de La Rioja. La comunidad se prepara con entusiasmo para recibir a los competidores y la organización trabaja en la logística necesaria para asegurar el éxito de cada evento.

Se espera que estas competencias generen un impacto significativo, promoviendo la participación de diversos sectores, desde atletas hasta emprendedores locales, quienes verán en el evento una oportunidad para ofrecer sus productos y servicios.