Amancay se enfrenta a un desafío clave para mantener su racha en la Liga Argentina de Básquet

Amancay se prepara para un nuevo desafío en la Liga Argentina de Básquet 2025/2026, con la ambición de mantener su buen rendimiento en la Conferencia Norte. El equipo, dirigido por Gabriel Albornoz, ha tenido un destacado desempeño, acumulando 11 victorias en 17 partidos, lo que le ha permitido consolidarse en la tabla. En sus últimos encuentros, logró tres triunfos consecutivos como local, lo que ha elevado el ánimo entre los jugadores y su afición.

Este domingo, Amancay se enfrentará a Sportivo Suardi, un rival que ocupa la 12ª posición en la tabla, con un récord de 6 victorias y 7 derrotas en 13 partidos. La expectativa es alta, ya que el equipo local contará con el apoyo de su público, que se prevé numeroso en la Jaula, creando un ambiente propicio para el espectáculo. Jugadores como Pablo Osores, Diego Peralta y Mauro Araujo se destacan por su rendimiento, contribuyendo a la solidez del equipo.

Además del encuentro de Amancay, este domingo se jugarán otros cuatro partidos en la Conferencia Norte. A partir de las 20.30, Colón se medirá con Rivadavia de Mendoza en Santa Fe, y Barrio Parque recibirá a San Isidro en Córdoba. Posteriormente, a las 21.30, Jujuy Básquet se enfrentará a Comunicaciones.