La Rioja se prepara para recibir la fecha 9 del Torneo Apertura el 3 de mayo

El fin de semana del 3 de mayo no habrá fútbol, ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la continuidad del paro. Esta resolución fue adoptada durante una reunión en el predio de Ezeiza, donde directivos de la AFA discutieron su situación actual.

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 están programados para el 10 de mayo, los cuartos para el 13 de mayo, las semifinales el 17 de mayo, y la final el 24 de mayo. La AFA notificó a los presidentes de los clubes sobre varias fechas posibles para recuperar la fecha 9, incluyendo el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo.

La reunión se llevó a cabo en un clima tenso debido a una convocatoria judicial que requiere la comparecencia de las autoridades de la AFA por supuestas irregularidades fiscales. A pesar de esta situación, la AFA ha afirmado que no hay deudas exigibles y que los pagos cuestionados se realizaron de forma voluntaria. La relación entre la AFA y los clubes, así como su vínculo con la justicia, se ve marcada por esta incertidumbre en el calendario del torneo.