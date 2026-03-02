Fusión Riojana lucha pero no logra superar a Sportivo Suardi en la Liga Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Fusión Riojana sufrió una nueva derrota en la Liga Argentina 2025/2026, cayendo ante Sportivo Suardi con un marcador de 96-86 en un partido disputado en Santa Fe. A pesar de un inicio equilibrado, el equipo local aprovechó su localía y se impuso rápidamente, comenzando el primer cuarto con una ventaja de 24-14.

Durante el segundo cuarto, la Fusión Riojana intentó acercarse, logrando un parcial de 11-6 que la dejó a solo cinco puntos (30-25). Sin embargo, tras un tiempo muerto de Sportivo Suardi, el panorama cambió drásticamente, y el local cerró la primera mitad con un marcador de 50-37, destacándose con cuatro triples.

El tercer cuarto fue difícil para la Fusión, que no logró reaccionar y perdió el período 27-14, aumentando la diferencia a 77-51. Aunque en el último cuarto logró ganar el segmento final 35-19, esto solo sirvió para disminuir la brecha sin poder revertir el resultado final.

La ausencia de jugadores clave por lesiones complicó el desempeño del equipo riojano, que deberá trabajar en su recuperación para poder aspirar a un mejor rendimiento en los próximos encuentros.