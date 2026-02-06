Viernes, 6 de Febrero 2026
Amancay triunfa en el “duelo riojano” y se posiciona como líder en la Liga Argentina de Básquetbol
Amancay triunfa en el “duelo riojano” y se posiciona como líder en la Liga Argentina de Básquetbol

Amancay logró su séptima victoria consecutiva al vencer a Fusión Riojana 93-89 en un emocionante partido. Con este triunfo, se mantiene en la cima de la tabla de la Liga Argentina. ¿Podrá mantener el invicto en su próxima gira?

Hace 3 h
El equipo de básquetbol Amancay logró una victoria emocionante contra Fusión Riojana por 93 a 89 en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la fase regular de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro se desarrolló en el Microestadio del Club Atlético Riojano y permitió a Amancay extender su racha ganadora a siete partidos consecutivos, manteniéndose en la cima de la tabla.

El juego fue disputado el miércoles por la noche y, tras un primer cuarto muy parejo donde Fusión terminó con una ligera ventaja de 22-23, Amancay logró revertir la situación y finalizar la primera mitad con un marcador de 49-47 a su favor. En la segunda mitad, el equipo local mostró un gran nivel, destacándose en defensa y ataque, y cerrando el tercer cuarto con un contundente 26-16.

Pablo Osores fue el máximo anotador del partido con 27 puntos, mientras que Juan Manuel Rodríguez se destacó en Fusión con 19 tantos. Con este resultado, Amancay celebra su decimoquinto triunfo de la temporada y mantiene su invicto en el año. En sus próximos compromisos, Amancay visitará a Jujuy Básquet el miércoles 11, mientras que Fusión se enfrentará a Barrio Parque en Córdoba este domingo.

