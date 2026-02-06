Franco Ibarra se prepara para un desafío ante Cristian Blanco en febrero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El festival de boxeo programado para el 13 de febrero en el Club San Lorenzo de Vargas contará con un cambio importante en la pelea principal. El boxeador Franco Ibarra se enfrentará al cordobés Cristian Blanco, reemplazando al originalmente previsto Alexis Rearte, debido a la decisión de la Federación Argentina de Boxeo sobre la falta de equivalencias entre los competidores.

Ibarra, quien busca su primera victoria profesional tras cuatro combates sin triunfos, se medirá ante Blanco, que tiene un récord de 0-11-2. Este evento no solo incluirá la pelea profesional, sino también diez combates amateurs, entre los que se destacan dos enfrentamientos por títulos provinciales: Diego Nieto contra Alejo Terraza en la categoría hasta 56 kg y Martín Ávila frente a Gastón Pintos en hasta 75 kg.

La Federación Riojana de Boxeo está comprometida en promover el deporte local, brindando oportunidades para que jóvenes talentos se presenten en el ámbito amateur y fomentando así el crecimiento del boxeo en la región.