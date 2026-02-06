Camila Aguirre Ramos se posiciona como favorita en el "Guayaquil Bowl" de tenis en Ecuador

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La tenista argentina Camila Aguirre Ramos ha alcanzado las semifinales del torneo “Guayaquil Bowl”, un evento Sudamericano Grado 1 que se celebra en Guayaquil, Ecuador. Aguirre Ramos, quien compite en la categoría Sub-14, destacó en los cuartos de final del cuadro de Dobles junto a la chilena Agustina Avendaño.

El dúo logró una victoria convincente contra la pareja formada por la paraguaya Jimena Jiménez y la peruana Emilia Ugarte, con un marcador de 6/2 en ambos sets. Con este triunfo, aseguraron su lugar en la semifinal, donde se enfrentarán a las mexicanas Renata Pacheco López y Loretta Serrano Malo.

El torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), se consolida como una plataforma importante para el desarrollo del tenis en la región. Aguirre Ramos y Avendaño tienen la oportunidad de demostrar su potencial en un escenario internacional, buscando llegar a la final contra la pareja ganadora de la otra semifinal.

El avance de Aguirre Ramos en este torneo se convierte en un ejemplo para otros jóvenes tenistas en Argentina, resaltando el esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar el éxito en el deporte.